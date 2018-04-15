سيالة يبحث مع نائب وزير الخارجية الروسي العلاقات الثنائية بين ليبيا وروسيا .

الطهران 15 ابريل 2018 (وال) - بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة مع نائب وزير الخارجية في روسيا الاتحادية ميخائيل بوغدانوف العلاقات الثنائية والتطورات العالمية الاخيرة ومستجدات الاوضاع في ليبيا .

وحسب المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية فقد تناول الاجتماع الذي عقد على هامش انعقاد قمة الرؤوساء والقادة والملوك العرب في الظهران استعراض نتائج الزيارات المتبادلة مؤخرا لوفود البلدين طرابلس وموسكو .

وطلب السيد الوزير نقل تحياته الى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف .

(وال)

