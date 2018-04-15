سيالة يبحث مع نائب وزير الخارجية الروسي العلاقات الثنائية بين ليبيا وروسيا .
الأحد ، 15- 04- 2018 - 18:39:00
الطهران 15 ابريل 2018 (وال) - بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة مع نائب وزير الخارجية في روسيا الاتحادية ميخائيل بوغدانوف العلاقات الثنائية والتطورات العالمية الاخيرة ومستجدات الاوضاع في ليبيا .
وحسب المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية فقد تناول الاجتماع الذي عقد على هامش انعقاد قمة الرؤوساء والقادة والملوك العرب في الظهران استعراض نتائج الزيارات المتبادلة مؤخرا لوفود البلدين طرابلس وموسكو .
وطلب السيد الوزير نقل تحياته الى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف .
(وال)