صدامات بين المتظاهرين والشرطة جنوبي فرنسا .





مونبيلييه 15 ابريل 2018 (وال) - اعتقلت الشرطة الفرنسية 51 شخصا في

مدينة مونبيلييه جنوب فرنسا خلال صدامات مع المتظاهرين في حملة نظمها

الطلاب للحصول عدد أكبر من المقاعد الجامعية.

ويطالب الطلاب المتظاهرون بالمزيد من المقاعد الدراسية في الجامعات.

وذكرت وكالة الانباء الفرنسية أن نحو مئتي ملثم واجهوا أفراد الشرطة

الذين انتشروا بأعداد كبيرة بعد ظهر أمس السبت في شوارع مونبيلييه.

وأشارت إلى أن المحتجين رشقوا رجال الشرطة بالقنابل الدخانية، وأن قوات

الأمن ردت بالغاز المسيل للدموع، وقطعت الطريق على المتظاهرين ومنعتهم من

الاستمرار في المظاهرة .