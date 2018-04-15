قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل 23 فلسطينيا وتفرض طوقا امنا كاملا على الضفة وغزة .





رام الله 15 ابريل 2018 (وال) - اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي،

اليوم الاحد، 23 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان ان قوات الاحتلال اقتحمت أماكن

مختلفة في مدن رام الله والبيرة والخليل وبيت لحم وقلقيلية وجنين

واعتقلتهم.



وتشن قوات الاحتلال حملات دهم واعتقال يوميا تطال عشرات الفلسطينيين بحجج

وذرائع مختلفة.

من جهة اخرى فرصت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الاحد، طوقا أمنيا

كاملا على الضفة الغربية وقطاع غزة واغلاقهما بشكل شامل، لمدة ثلاثة أيام

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