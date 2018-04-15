سيالة يجتمع في الطهران مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس
الأحد ، 15- 04- 2018 - 18:26:00
الظهران 15 ابريل 2018 (وال)- اجتمع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة في الظهران مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس .
وحسب المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية جدد سيالة للرئيس عباس موقف الشعب الليبي الثابت والداعم للقضية الفلسطينية ، ودعم ليبيا لاي قرارات لحماية القدس الشريف .
وبحث الجانبان اخر التطورات في القضية الفلسطينية والمخاطر التي تستهدف مدينة القدس الشريف .
واشاد عباس خلال الاجتماع بالجهود والدعم الذي تقدمه ليبيا للشعب الفلسطيني على كافة الاصعدة .
وتطرق الجانبان الى اوضاع الجالية الفلسطينية في ليبيا خاصة مايتعلق منها بالعمل والاقامة والتعليم .
حضر الاجتماع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي .
(وال)