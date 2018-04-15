سيالة يجتمع في الطهران مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس

الظهران 15 ابريل 2018 (وال)- اجتمع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة في الظهران مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس .

وحسب المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية جدد سيالة للرئيس عباس موقف الشعب الليبي الثابت والداعم للقضية الفلسطينية ، ودعم ليبيا لاي قرارات لحماية القدس الشريف .

وبحث الجانبان اخر التطورات في القضية الفلسطينية والمخاطر التي تستهدف مدينة القدس الشريف .

واشاد عباس خلال الاجتماع بالجهود والدعم الذي تقدمه ليبيا للشعب الفلسطيني على كافة الاصعدة .

وتطرق الجانبان الى اوضاع الجالية الفلسطينية في ليبيا خاصة مايتعلق منها بالعمل والاقامة والتعليم .

حضر الاجتماع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي .

(وال)