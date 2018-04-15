فرنسا تحذر من كارثة إنسانية في إدلب .





باريس 15 أبريل 2018 (وال) - حذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو

دريان من وقوع كارثة إنسانية في مدينة إدلب السورية التي يسيطر عليها

مقاتلو المعارضة والتي قد تكون الهدف التالي لقوات النظام.

وقال لو دريان في مقابلة مع صحيفة لو جورنال دو ديمانش الفرنسية

الأسبوعية "هناك خطر حدوث كارثة إنسانية جديدة. يجب تقرير مصير إدلب من

خلال عملية سياسية."

واضاف ان باريس ستتابع عن كثب الوضع في شمال شرق سوريا الذي تم تحريره من

تنظيم داعش الارهابي بمساعدة فرنسية.

ومازالت منطقة إدلب الواقعة شمال غربي سوريا أكبر منطقة سكانية تحت سيطرة

قوات المعارضة، وفي السنوات الأخيرة فر عشرات الآلاف من المقاتلين

والمدنيين إلى هناك.