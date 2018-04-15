الرئيس ترامب يقول أن أمريكا بكامل عدتها إذا شنت دمشق هجوما كيميائيا آخر.





15 ابريل 2018 (وال) - حذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، النظام السوري

من أن الولايات المتحدة "بكامل عدتها وعتادها" للضرب مرة أخرى إذا نفذ

هجمات كيميائيا جديدة.

جاء التحذير بعدما ضربت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ثلاثة أهداف

سورية ردا على هجوم كيميائي مزعوم في بلدة دوما، منذ أسبوع.

ورفض مجلس الأمن تصويتا تقدمت به روسيا يدين الضربة العسكرية التي قادتها

الولايات المتحدة.

وتمثل الضربة العسكرية أقوى هجوم ضد الرئيس بشار الأسد تنفذه الدول

الغربية منذ سبع سنوات من اندلاع الحرب الأهلية.