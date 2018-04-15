72 في المائة من الإيطاليين يؤمنون بغزو المهاجرين السريين.





بروكسل 15 أبريل 2018 (وال) - كشفت إحصائية أوروبية أن نسبة 72 في

المائة من الإيطاليين تؤمن بأن هناك غزواً لبلادهم من قبل المهاجرين

الغير شرعيين.

وأظهر استبيان (يوروباروميتر) حول إدماج المهاجرين في الاتحاد الأوروبي،

الذي أجري في أكتوبر 2017، على فئة من 28.080 مقيم في الاتحاد، الذي نشر

الجمعة الماضي ، أن "الآثار المترتبة على زيادة تدفقات المهاجرين في

السنوات الأخيرة نحو سواحل إيطاليا واليونان يشعرون بها المواطنون".

وذكر أن "16في المائة فقط من الإيطاليين، و21 في المائة من اليونانيين،

مقتنع، بشكل صحيح، أن في بلادهم مهاجرين قانونيين أكثر من المهاجرين

الغير شرعيين"، بينما "يقتنع 47 في المائة من الإيطاليين و58 في المائة

من اليونانيين بالعكس تماماً"، فهم "يؤمنون خطأً بأن في إيطاليا

واليونان، هناك مهاجرين غير شرعيين أكثر من المهاجرين الذين يقيمون بشكل

قانوني".

وأشار المسح الى أن "في إيطاليا هناك نسبة 25 في المائة أخرى، أي ربع

السكان، على قناعة بأن عدد المهاجرين غير النظاميين يساوي عدد المقيمين

قانونيا"، بينما "تصل النسبة الى 15في المائة في اليونان"، وهي "في هذه

الحالة أيضا، تشتمل على اعتقاد خاطئ، لأنه في كلا البلدين، كما هي الحال

في الاتحاد الأوروبي بأكمله تقريباً، هناك مهاجرين يتواجدون بانتظام أكثر

بكثير من أولئك غير القانونيين