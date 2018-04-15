مقتل ثلاثة عشر من ميليشيا الحوثي في معارك مع الجيش اليمني
بتعز.
الأحد ، 15- 04- 2018 - 17:11:00
تعز 15 ابريل 2018 (وال) - أعلن مصدر عسكري يمني أن ثلاثة عشر من
ميليشيا الحوثي قتلوا في معارك مع قوات الجيش اليمني، في مديرية الصلو
جنوب شرقي محافظة تعز.
وقال المصدر إن معارك نشبت بين الجانبين إثر هجوم فاشل شنته الميليشيا
الحوتية على مواقع يسيطر عليها الجيش في قرى الدَوْمَلة والأقْيُوس
بمديرية الُصلو.
وأضاف أن قوات الجيش اليمني صدت هجوم الميليشيا وأجبرتها على الفرار بعد
تكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.