مقتل ثلاثة عشر من ميليشيا الحوثي ‏في معارك مع الجيش اليمني بتعز.الأحد ، 15-04-2018 - 17:11:00



تعز 15 ابريل 2018 (وال) - أعلن مصدر عسكري يمني أن ثلاثة عشر من
ميليشيا الحوثي قتلوا في معارك مع قوات الجيش اليمني، في ‏مديرية الصلو
جنوب شرقي محافظة تعز.‏
وقال المصدر إن معارك نشبت بين ‏الجانبين إثر هجوم فاشل شنته الميليشيا
الحوتية على مواقع ‏يسيطر عليها الجيش في قرى الدَوْمَلة والأقْيُوس
‏بمديرية الُصلو.‏
وأضاف أن قوات الجيش اليمني صدت هجوم ‏الميليشيا وأجبرتها على الفرار بعد
تكبيدها خسائر فادحة ‏في الأرواح والعتاد.‏

الأكثر قراءة في وال

محاضرة تثقيفية بهون حول حماية المواقع الأثرية في ليبيا.
اجتماع بمصلحة التخطيط العمرانى بطرابلس لدراسة الموضوعات المتعلقة بالتخطيط العمراني والبنية التحتية ببلدية عين زارة .
إدارة الحج والعمرة : إعلان التسجيل المبدئي لموسم حج 2018-1439 .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا