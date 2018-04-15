مقتل ثلاثة عشر من ميليشيا الحوثي ‏في معارك مع الجيش اليمني بتعز.





تعز 15 ابريل 2018 (وال) - أعلن مصدر عسكري يمني أن ثلاثة عشر من

ميليشيا الحوثي قتلوا في معارك مع قوات الجيش اليمني، في ‏مديرية الصلو

جنوب شرقي محافظة تعز.‏

وقال المصدر إن معارك نشبت بين ‏الجانبين إثر هجوم فاشل شنته الميليشيا

الحوتية على مواقع ‏يسيطر عليها الجيش في قرى الدَوْمَلة والأقْيُوس

‏بمديرية الُصلو.‏

وأضاف أن قوات الجيش اليمني صدت هجوم ‏الميليشيا وأجبرتها على الفرار بعد

تكبيدها خسائر فادحة ‏في الأرواح والعتاد.‏