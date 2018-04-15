بدء أعمال القمة العربية العادية التاسعة والعشرين في الظهران بالسعودية .





الظهران 15 ابريل 2018 (وال)- بدأت بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي

العالمي "إثراء" بالظهران، اليوم الاحد أعمال القمة العربية العادية

التاسعة والعشرين برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

ويترأس وفد ليبيا في هذه القمة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

فائز السراج الذي وصل إلى الظهران أمس السبت .

وفي مستهل الجلسة الافتتاحية سلم ملك الأردن عبد الله الثاني، رئاسة

القمة للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

ويشارك في القمة عدد كبير من مسئولي المنظمات والتجمعات الإقليمية

والدولية في مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إضافة

إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي والممثل الأعلى للسياسة

الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موجريني والأمين العام

لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين ورئيس البرلمان العربي مشعل

السلمي.

ويتضمن جدول أعمال القمة العربية 18 بندا من بينها الوضع في ليبيا ،

بالاضافة الى القضايا العربية في المجالات السياسية والاقتصادية

والاجتماعية والأمنية .

(وال)