أمين عام الجامعة العربية : الصراعات السياسية والعسكرية التي تشهدها ليبيا تؤثر على الأمن القومي العربي.





الظهران 15 ابريل 2018 (وال)- قال الأمين العام لجامعة الدول العربية "

أحمد أبو الغيط " إن الأزمات والصراعات السياسية والعسكرية التي تشهدها

ليبيا تؤثر سلبا على الأمن القومي العربي.

وأوضح " ابوالغيط " خلال كلمته في افتتاح القمة العربية الـ ( 29 ) أن

الأزمات المشتعلة سواء في سوريا أو اليمن أو ليبيا فضلا عن القضية

الفلسطينية، تخصم من رصيد أمن العرب القومي، واستمرارها دون حل دائم

يعرقل جهودا مخلصة تبذل في سبيل النهضة والاستقرار والأمن.

وأضاف "في كلمته أن مفهوم الأمن القومي العربي ينطلق من أن التهديدات

الكبرى التي تواجهنا تتساوى في درجة خطورتها فالأوطان المهددة هي أوطان

عربية، والدم المراق هو دم عربي، والتهديدات تمس استقرار دول عربية

ومجتمعاتهم.

وبين " أبو الغيط " أن العامل المشترك في كافة الأزمات هو غياب التوافق

على مفهوم موحد للأمن القومي العربي، مشيرا إلى أن تآكل الحضور العربي في

معالجة الأزمات هو ما يغري الآخرين في التدخل في شئوننا، مؤكدا أن

التحديات الحالية تفرض علينا التفكير في إجراء جاد حول الأولويات الأمن

القومي العربي.



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