ورشة عمل حول مشروع مكافحة الحشرة القشرية الخضراء وتأثيرها على التمور.





الجفرة 15 ابريل 2018 ( وال )- انطلقت بقاعة الحرية بالمجمعات

الإدارية بمدينة هون صباح اليوم الأحد ورشة العمل حول مشروع مكافحة

الحشرة القشرية الخضراء بالتعاون بين وزارة الزراعة و المركز الوطني

للوقاية و الحجر الزراعي و منظمة التغذية والزراعة ( الفاو ).

وحضر افتتاح فعاليات الورشة عميد بلدية الجفرة ومنسق مكتب الزراعة و

الثروة الحيوانية و البحرية بالجفرة وعدد من منسقي قطاع الزراعة ببلديتي

سبها ووادي عتبة .

وناقش الورشة - التي حضرها أيضا عدد من المهندسين الزراعيين و الفلاحين

بمختلف مناطق بلدية الجفرة والأساتذة والأخصائيين في المعاهد و الكليات

ببلدية الجفرة خطورة انتشار الحشرة القشرية و تأثيرها البالغ علي منتوج

التمور و شجرة النخيل .

ورحب عميد بلدية الجفرة في كلمة له بالفريق الزراعي الذي اعد و اشرف

علي هذا المشروع متمنيا الوصول لحلول جذرية لمكافحة هذه الآفة .

كما القي الدكتور " إبراهيم بشينة" محاضرة علمية شرح فيها طرق انتشار

هذه الحشرة و الخطوات والمراحل الجارية لمكافحتها باعتبار أن منتج التمور

وشجرة النخيل رافدا من روافد الاقتصاد الوطني والاهتمام به يعد من

أولويات وزارة الزراعة في ليبيا .



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