ورشة عمل حول مشروع مكافحة الحشرة القشرية الخضراء وتأثيرها على
التمور.
الأحد ، 15- 04- 2018 - 15:34:00
الجفرة 15 ابريل 2018 ( وال )- انطلقت بقاعة الحرية بالمجمعات
الإدارية بمدينة هون صباح اليوم الأحد ورشة العمل حول مشروع مكافحة
الحشرة القشرية الخضراء بالتعاون بين وزارة الزراعة و المركز الوطني
للوقاية و الحجر الزراعي و منظمة التغذية والزراعة ( الفاو ).
وحضر افتتاح فعاليات الورشة عميد بلدية الجفرة ومنسق مكتب الزراعة و
الثروة الحيوانية و البحرية بالجفرة وعدد من منسقي قطاع الزراعة ببلديتي
سبها ووادي عتبة .
وناقش الورشة - التي حضرها أيضا عدد من المهندسين الزراعيين و الفلاحين
بمختلف مناطق بلدية الجفرة والأساتذة والأخصائيين في المعاهد و الكليات
ببلدية الجفرة خطورة انتشار الحشرة القشرية و تأثيرها البالغ علي منتوج
التمور و شجرة النخيل .
ورحب عميد بلدية الجفرة في كلمة له بالفريق الزراعي الذي اعد و اشرف
علي هذا المشروع متمنيا الوصول لحلول جذرية لمكافحة هذه الآفة .
كما القي الدكتور " إبراهيم بشينة" محاضرة علمية شرح فيها طرق انتشار
هذه الحشرة و الخطوات والمراحل الجارية لمكافحتها باعتبار أن منتج التمور
وشجرة النخيل رافدا من روافد الاقتصاد الوطني والاهتمام به يعد من
أولويات وزارة الزراعة في ليبيا .
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