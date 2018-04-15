البريقة لتسويق النفط : إيقاف مؤقت لخدمات صندوق التأمين الصحي اعتبارا من اليوم الأحد.الأحد ، 15-04-2018 - 15:18:00



طرابلس 15 ابريل 2018 ( وال )-أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، أنها
أوقفت خدمات صندوق التأمين الصحي التابع لها اعتباراً من اليوم الأحد 15
أبريل ولمدة 4 أسابيع.
وأوضح صندوق البريقة للتأمين الصحي أن الإيقاف المؤقت لخدماته جاء
بغرض تركيب وتفعيل منظومة التأمين الصحي الخاصة به وربطها بالشبكة الطبية
حتى يتمكن الصندوق من تقديم الخدمات الطبية لمُستخدميه بأفضل صورة ممكنة.
واستثنى الصندوق من قرار الإيقاف خدمات صرف أدوية الأمراض المزمنة
وجرعات مرضى الأورام، وفق ما ورد في بيان نشرته شركة البريقة على موقعها
الرسمي.


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