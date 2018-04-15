مستشفى الجميل العام يستلم كمية من الأدوية والمستلزمات الطبية.الأحد ، 15-04-2018 - 15:09:00



الجميل 15 ابريل 2018 (وال)- وصلت إلى مستشفى الجميل العام كمية من
الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية وذلك في إطار التعاهدات التي أبداها
وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني من خلال الاجتماع الذي عقد
بمستشفى الجميل العام.
يأتي ذلك في إطار التنسيق والمجهودات التي تبذلها المجالس البلدية
بالمدينة مع الجهات الرسمية ومن أبرزها الاجتماع مع رئيس المجلس الرئاسي
لحكومة الوفاق الوطني ووكيل وزارة الصحة أثناء زيارتهم لمدينة الجميل،
حيث تمت مناقشة إمداد مستشفى الجميل ببعض المستلزمات الضرورية من أدوية
وأجهزة طبية.

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