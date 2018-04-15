طلبة كلية الاعلام بجامعة الزيتونه بترهونه يقومون بزيارة لمقر وكالة الانباء الليبية.



طرابلس 15 ابريل 2018 ( وال )- قام طلبة كلية الاعلام بجامعة الزيتونه بترهونه اليوم الاحد بزيارة الى المقر الرئيسي لوكالة الانباء الليبية بطرابلس ، اطلعوا خلالها على سير عمل اقسام التحرير بالوكالة فى صياغة وتحرير الخبر .

كما قام الوفد الطلابى رفقة عميد الكلية وعدد من اعضاء هيئة التدريس بالاطلاع على اقسام الوكالة المختلفة .

وقد استمع الطلاب خلال هذه الزيارة الى شروح من قبل مدراء الادارات

ورؤساء الاقسام ومحررى الفترات حول العمل اليومى للمندوبين في تغطية الخبر المحلي وما يمر به من عمليات حتى نشره عبر المنظومة الخاصة بالوكالة .

كما استمع الطلاب الى شروح حول بث الاخبار العالمية وطريقة استيفائها من مصادرها حتى وصولها للمتلقى .

كما قام طلاب كلية الاعلام بجامعة الزيتونه بترهونة بزيارة قسم الرصد

الاخبارى حيث قدمت لهم شروح حول عمل القسم وطريقة مده لاقسام التحرير سوى المحلى او العالمى بالاخبار.

وعبر طلبة كلية الاعلام عن شكرهم وتقديرهم لادارة الوكالة والعاملين

فيها لاتاحتهم الفرصة لهم لزيارة مقر الوكالة واقسامها ومدهم من خلال

المحررين بها بمعلومات عملية جديدة تضاف الى رصيدهم الذى درسوه نظريا فى الكلية .

وطلب عميد الكلية فى ختام الزيارة موافقة الوكالة على افتتاح مكتب

لوكالة الانباء الليبية فى مدينة ترهونة وذلك لمد الوكالة بالاخبار

اليومية من المدينة وضواحيها .

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