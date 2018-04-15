طلبة كلية الاعلام بجامعة الزيتونه بترهونه يقومون بزيارة لمقروكالة الانباء الليبية.



طرابلس 15 ابريل 2018 ( وال )- قام طلبة كلية الاعلام بجامعة

الزيتونه بترهونه بزيارة الى وكالة الانباء الليبية ظهر اليوم ، اطلعوا

خلالها على سير عمل الوكالة فى صياغة وتحرير الخبر .

كما قام الوفد الطلابى بالاطلاع على اقسام الوكالة المختلفة رفقة

عميد الكلية وعدد من اعضاء هيئة التدريس ومسجل الكلية ورئيس قسم الاعلام

بالكلية.

وقد استمع الطلاب خلال هذه الزيارة الى شروح من قبل مدراء الادارات

ورؤساء الاقسام ومحررى الفترات حول العمل اليومى للمندوبين منذ تغطيتهم

للخبر المحلى وإحالته الى محرر الفترة لمراجعته واضافة ما يمكن اضافته

حتى نشره عبر المنظومة الخاصة بالوكالة .

كما استمع الطلاب الى شروح حول بث الاخبار العالمية وطريقة استيفائها

من مصادرها العالمية حتى نشرها للمتلقى .

كما قام طلاب كلية الاعلام بجامعة الزيتونه بترهونة بزيارة قسم الرصد

الاخبارى حيث قدمت لهم شروح حول عمل القسم وطريقة مده لاقسام التحرير سوى

المحلى او العالمى بالاخبار.

وعبر طلبة كلية الاعلام عن شكرهم وتقديرهم لادارة الوكالة والعاملين

فيها لاتاحتهم الفرصة لهم لزيارة مقر الوكالة واقسامها ومدهم من خلال

المحررين بها بمعلومات عملية جديدة تضاف الى رصيدهم الذى درسوه نظريا فى

الكلية .

وطلب عميد الكلية فى ختام الزيارة موافقة الوكالة على افتتاح مكتب

لوكالة الانباء الليبية فى مدينة ترهونة وذلك لمد الوكالة بالاخبار

اليومية من المدينة وضواحيها .

....( وال )...