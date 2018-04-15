بدء أعمال المؤتمر العربي الثالث للغذاء والدواء والأجهزة الطبية في مدينة شرم الشيخ المصرية .



شرم الشيخ 15 ابريل 2018 ( وال )- بدأت اليوم بمدينة شرم الشيخ المصرية

أعمال المؤتمر العربي الثالث للغذاء والدواء والأجهزة الطبية الذي يعقد

تحت عنوان " المستقبل يبدأ الآن " .

ويشارك في هذا المؤتمر الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية

، وزارة الصحة والسكان المصرية، والهيئة العامة للغذاء والدواء بالسعودية

، ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون ، خلال الفترة من 15 – 17 من الشهر

الجاري ، بمشاركة خبراء من الدول العربية والاجنبية.

ويناقش المؤتمر أهمية حوكمة الأطر التشريعية والتنظيمية والرقابية في

ضمان سلامة ومأمونية الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، وتعزيز الرقابة

عليها، ودعم توطين صناعة الغذاء وصناعة الدواء والأجهزة الطبية وحماية

المستهلك العربي من خلال أطر تشريعية ونظم رقابية تضمن سلامة الغذاء

وسلامة الدواء.

وتشمل جلسات المؤتمر مناقشات حول نظم سلامة الغذاء في سلاسل التداول،

ودور المنظمات الغذائية العالمية في حوكمة إنتاج وتصنيع الأغذية،

والتجارب الناجحة للدول العربية في القطاعات الثلاث، وتطبيقات تكنولوجيا

النانو في مجال الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، والاتجاهات الحديثة في

تقييم سلامة الغذاء ومكافحة الغش .

كما تشمل أعمال المؤتمر لقاءات بين ممثلي الشركات المصنّعة والمنتجة

والحكومات .

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