انعقاد المؤتمر الدولي الاول لمكافحة الارهاب ومواجهته في طرابلس .



طرابلس 15 ابريل 2015 ( وال ) ـ برعاية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني نظم جهاز مكافحة الارهاب اليوم الاحد بطرابلس المؤتمر الدولي الاول لمكافحة الارهاب تحت شعار الارهاب ومواجهته .. الواقع والتحديات .

ويهدف المؤتمر الى حشد اكبر قدر من الدعم الاقليمي والدولي لمساعدة ليبيا في هذه المرحلة الحاسمة وهي تلملم جراحها للقضاء على افة الارهاب وتجفيف منابعه وقطع شرايين تمويله وتضافر الجهود لمحاصرته اينما كان من خلال تبادل المعلومات لاستباق تحركاته .

كما يهدف المؤتمر الى الوقوف على اسباب نشوء وتكوين الارهاب والتعرف على مخاطر ظاهرة الارهاب وبناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة الارهاب وايضاح دور المجتمع الدولي في دعم ليبيا في لمواجهة الارهاب ووضع ملامح استراتيجية وطنية موحدة في ليبيا لمواجهة الارهاب .

وناقش المؤتمر عدة محاور حول ظاهرة الارهاب عبر التاريخ والجوانب القانونية لظاهرة الاهارب ، وكذلك القضايا ذات العلاقة بالاهارب والتكامل بين المؤسسات الوطنية ذات العلاقة والتعاون الاقليمي والدولي في مجال مكافحة الارهاب .

والقى رئيس المجلس الاعلى للدولة " خالد المشرى" كلمة رحب فيها

بالمشاركين فى المؤتمر ، منوها على اهمية انعقاده متمنيا فى أن يصدر عن المؤتمر التوصيات التى من شأنها المساهمة في القضاء على هذه الظاهرة التى تعانى منها بلادنا كما باقي العالم .

كما القى النائب بالمجلس الرئاسى بحكومة الوفاق الوطنى " احمد

معتيق كلمة في اعمال المؤتمر شدد فيها على ضرورة القضاء على ظاهرة الارهاب هذا الجسم الغريب الوافد على بلادنا والذي لم يكن يوما من الايام ضمن التركيبة الاجتماعية فى ليبيا .

وأكد معيتيق ان هذه الظاهرة الغريبة لن يكون لها تواجد فى ليبيا وسنواجهها بكل قوة حكومة وشعب .

وحضر المؤتمر النائب بالمجلس الرئاسي احمد معيتيق ورئيس المجلس الاعلى للدولة ونائبيه وعدد من السفراء المعتمدين لدى ليبيا ووكلاء وزارات الدفاع والداخلية والخارجية وعدد من رؤساء الاجهزة والهيئات ذات العلاقة .

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