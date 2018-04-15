اللجنة العليا للامتحانات تناقش الترتيبات الجديدة الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي الحالى.





طرابلس 15 ابريل 2018 ( وال ) - بحثت اللجنة العليا للامتحانات

برئاسة وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطنى عادل جمعة، الترتيبات

الجديدة الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي (2017 -2018).

واوضحت الوزارة على صفحتها الرسمية انه شارك في الاجتماع المسجلين

العامين بجامعات (نالوت، الزنتان وغريان)، وعمداء ومسجلي الكليات

والمعاهد العليا ومديري مكاتب الامتحانات بمنطقة الجبل الغربي حيث تم

التطرق إلى مسألة تحديد مقار اللجان الامتحانية بالجامعات والكليات

والمعاهد العليا.

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