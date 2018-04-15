مراقب التعليم بطرابلس المركز يؤكد أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد حريق بمدرسة فتاة الثورة بشارع الظل وسط العاصمة طرابلس .





طرابلس 15 ابريل 2018 ( وال ) - أعلنت هيئة السلامة الوطنية طرابلس أن

حريقا شب اليوم الأحد في الأعشاب والأشجار بمدرسة فتاة الثورة بمنطقة

شارع الظل وسط العاصمة طرابلس .

وأوضحت هيئة السلامة الوطنية على صفحتها الرسمية : أنه تمت السيطرة

بالكامل على الحريق وأن جميع الطالبات بخير ولم تسجل اي اصابات . وقال مراقب التعليم ببلدية طرابلس المركز "احميده الغريانى" إن مدرسة

فتاة الثورة قد تعرضت لحريق بإحدى حدائق المدرسة، وأن الرياح هي من ساعدت

على انتشار الحريق بشكل سريع.

وأكد مراقب التعليم بأن فرق الإطفاء تدافعت للموقع وتمكنت من إخماده

بعد مرور دقائق من نشوبه.

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