مدينة البيضاء تشهد يوم غدا نهائيات ليبيا للكرة الطائرة .





بنغازى 15 أبريل 2018م ( وال ) -تنطلق بعد ظهر غد الإثنين بصالة الألعاب

بمدينة البيضاء نهائيات بطولة ليبيا للكرة الطائرة لفرق الدرجة الأولى من

مرحلة تمهيدية للموسم الرياضي 2017/2018 بمشاركة ست فرق وصلت إلى هذه

المرحلة وهي ، الجزيرة ، الأهلي طرابلس ، النصر ، السويحلي ، الأهلي

بنغازي والاتحاد المصراتي .

وتشهد المرحلة الأولى للنهائيات يوم الإثنين ثلاث مباريات يلتقي في

الأولى فريقا الجزيرة وأهلي طرابلس يليها مباراة النصر والسويحلي وعقبها

مباشرة يلتقي الأهلي بنغازي بالاتحاد المصراتي.

وتستمر المنافسات حتى يوم السبت 21/4/2018 تختتم المرحلة بثلاث مباريات ،

الأهلي طرابلس يقابل النصر والأهلي بنغازي يواجه السويحلي ، والثالثة

والأخيرة الاتحاد المصراتي يلتقى الجزيرة زوارة .

يذكر أن الاتحاد الليبي للكرة الطائرة قد كلف ستة عشر حكما لإدارة هذه

النهائيات في المرحلة الأولى في مدينة البيضاء وستكون المرحلة الثانية

بعد اسبوع من نهاية المرحلة الأولى التمهيدية بصالة ألعاب مدينة غريان .

....( وال بنغازى)....