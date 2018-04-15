مقتل ثلاثة عشر حوثيا ‏في معارك بمحافظة تعز اليمنية .الأحد ، 15-04-2018 - 12:35:00



عدن 15 أبريل 2018 ( وال ) -‏ قُتل ثلاثة عشر من مسلحي الحوثي
خلال معارك مع قوات الجيش اليمني بمحافظة تعز.‏
وقال مصدر عسكري يمني ، اليوم الاحد، إن معارك نشبت بين ‏الجانبين
إثر هجوم شنه مسلحون على مواقع ‏يسيطر عليها الجيش في قرى الدَوْمَلة
والأقْيُوس ‏بمديرية الُصلو.‏
وأضاف ، المصدر في تصريح رسمي ، أن قوات الجيش اليمني صدت هجوما
لقوات الحوتي وكبدتها خسائر فادحة ‏في الأرواح والعتاد.‏
من جهة أخرى شنت مقاتلات التحالف العربي، عدة ‏غارات جوية استهدفت تجمعات
لمسلحي الحوثي في مديرية مقبنة غربي محافظة تعز.‏
..(وال ) ...

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