مقتل ثلاثة عشر حوثيا في معارك بمحافظة تعز اليمنية .
الأحد ، 15- 04- 2018 - 12:35:00
عدن 15 أبريل 2018 ( وال ) - قُتل ثلاثة عشر من مسلحي الحوثي
خلال معارك مع قوات الجيش اليمني بمحافظة تعز.
وقال مصدر عسكري يمني ، اليوم الاحد، إن معارك نشبت بين الجانبين
إثر هجوم شنه مسلحون على مواقع يسيطر عليها الجيش في قرى الدَوْمَلة
والأقْيُوس بمديرية الُصلو.
وأضاف ، المصدر في تصريح رسمي ، أن قوات الجيش اليمني صدت هجوما
لقوات الحوتي وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
من جهة أخرى شنت مقاتلات التحالف العربي، عدة غارات جوية استهدفت تجمعات
لمسلحي الحوثي في مديرية مقبنة غربي محافظة تعز.
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