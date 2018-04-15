وزارة الداخلية تدعو أعضاء هيئة الشرطة للانضباط.





طرابلس 15 ابريل 2018 (وال) - أكد وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني

العميد " عبدالسلام عاشور " على ضرورة التقيد بالضبط والربط والزي الرسمي

لأعضاء هيئة الشرطة.

ودعا الوزير خلال زيارة تفقدية قام بها لمديرية أمن الزاوية

ومستوصف الشرطة إلى ضرورة المجاهرة بالأمن والتعاون بين جميع الأجهزة

الأمنية بالمنطقة لفرض الأمن وضبط الخارجين عن القانون والعمل بروح

الفريق الواحد وتوحيد الجهود والاهتمام بالعمل المناط بهم.

وثمن الوزير المجهودات التي تبذلها مديرية أمن الزاوية والأجهزة

الأمنية بالمنطقة لفرض الأمن.

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