الشركة العامة للكهرباء : 400 ميغاوات عجز في انتاج الطاقة الكهربائية اليوم الأحد وطرح الاحمال من ساعة إلى ساعتين .





طرابلس 15 ابريل 2018 ( وال ) - أعلنت الشركة العامة للكهرباء أنه

سيكون هناك عجز في انتاج الطاقة الكهربائية على الشبكة العامة اليوم

الأحد يقدر بحوالي 400 ميغاوات ، وبالتالي سيترتب عن هذا العجز طرح

للاحمال من ساعة إلى ساعتين .

وأوضحت الشركة ، في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية اليوم : أن

التوليد المتاح للشبكة العامة يبلغ 4000 ميغاوات ، وأن الاستهلاك المتوقع

قد يصل إلى 4400 ميغاوات .



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