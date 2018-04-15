الشركة العامة للكهرباء : 400 ميغاوات عجز في انتاج الطاقة الكهربائية اليوم الأحد وطرح الاحمال من ساعة إلى ساعتين .الأحد ، 15-04-2018 - 12:16:00



طرابلس 15 ابريل 2018 ( وال ) - أعلنت الشركة العامة للكهرباء أنه
سيكون هناك عجز في انتاج الطاقة الكهربائية على الشبكة العامة اليوم
الأحد يقدر بحوالي 400 ميغاوات ، وبالتالي سيترتب عن هذا العجز طرح
للاحمال من ساعة إلى ساعتين .
وأوضحت الشركة ، في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية اليوم : أن
التوليد المتاح للشبكة العامة يبلغ 4000 ميغاوات ، وأن الاستهلاك المتوقع
قد يصل إلى 4400 ميغاوات .

...( وال )

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