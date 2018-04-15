موجز لأهم الأخبار المحلية لهذا اليوم الأحد 15 أبريل 2018 حتى الساعة ( 12 ظهرا ).





* الدمام- رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يلتقي الرئيس "

عبد الفتاح السيسى " رئيس جمهورية مصر العربية على هامش اجتماعات القمة

العربية , ويبحث معه مستجدات الوضع في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين

البلدين الشقيقين .

* الدمام- رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يستقبل على

هامش اجتماعات القمة العربية رئيس البرلمان العربي الدكتور " مشعل بن فهم

السلمي" ويستعرض معه خطة تحرك البرلمان العربي لمواجهة التحديات الكبرى

التي يمر بها العالم العربي، والمخاطر التي يتعرض لها الأمن القومي

العربي.

* طرابلس - اجتماع مشترك بجامعة صبراته يضم رئيس وأعضاء مكتب

المتابعة وتقييم الأداء بوزارة التعليم ورئيس جامعة صبراتة يتناول الدفع

بالعملية التربوية وبرامج وخطة العمل ، ونشر ثقافة الجودة بكافة كليات

الجامعة.

* طرابلس- رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط يبحث الاستعدادات

بشأن إعادة تشغيل مصنعي الإيثلين والبولي إيثلين التابعين لشركة راس

لانوف لتصنيع النفط والغاز .

* طرابلس- جهاز الشرطة السياحية وحماية الاثار يعلن بأن بلادنا وما تزخر

به من معالم وأثار ومدن سياحية لم تتعرض للسرقة وأن الجهاز لم يسجل أي

حادثة بالخصوص ويقوم باداء مهامه على اكمل وجه رغم قلة الامكانيات .

* طرابلس - وزارة التعليم تنظم ورشة عمل تعريفية ببلدية غريان حول

آلية وبرامج عمل مكاتبها ، وتواصلها مع مراقبات التعليم بالبلديات

والجامعات.

* بنغازي- اجتماع بالمركز الصحي رأس اعبيدة بمدينة بنغازي يخصص

لتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية في بنغازي بإشراف الاتحاد الأوربي .

* طرابلس- بمدينة البيضاء تنظلق اليوم منافسات المرحلة الأولى

لسداسي تتويج الكرة الطائرة، التي سيقام بمشاركة فرق اندية الأهلي بنغازي

والنصر والسويحلي والاتحاد المصراتي والأهلي طرابلس والجزيرة.

* بنغازى - فريق النصر لكرة السلة يتصدر منافسات بطولة ليبيا لكرة

السلة (دوري التتويج) التي انطلقت بمجمع سليمان الضراط بالمدينة الرياضية

بنغازي .

* طرابلس- المنتخب الوطني لكرة القدم للناشئين (تحت 15 عامًا)

يلتقي اليوم نظيره المنتخب الجزائري بمدينة تلسمان ، في مباراته الثانية

ضمن منافسات بطولة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم للناشئين .



(( وكالة الانباء

الليبية ))

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