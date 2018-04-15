موجز لاهم الاخبار العالمية ليوم الاحد 15 ابريل 2018 .



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*** قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل في مواجهات مع المواطنين وسط مخيم

العروب تسفر عن سبعة فلسطينيين من محافظة الخليل, وتواصل قوات الاحتلال

توغلها جنوب شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

*** أمين عام جامعة الدول العربية يعرب عن أسفه إزاء استمرار تفاقم

الأزمة السورية. *** الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، يلتقي المبعوث الخاص للرئيس

الروسي على هامش أعمال القمة العربية, ويستعرض معه جملة من القضايا

والموضوعات ذات الاهتمام المشترك ‏ومنها ما يتصل بالأوضاع في اليمن

والتطورات العامة في المنطقة.‏

*** السلطات في مالي تعلن بأن متشددين فجروا سيارتين مفخختين وأطلقوا

عشرات الصواريخ على قاعدتين لفرنسا والأمم المتحدة في مدينة تمبكتو بشمال

مالي مما يسفر إلى مقتل جندي وإصابة آخرين.



(( وكالة الانباء

الليبية ))