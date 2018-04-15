أمسية شعرية يوم الغد بمدينة بنغازي بمناسبة ذكري رحيل الشاعر والاذيب والاذاعي محمد المهدي.

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بنغازي 15 ابريل 2018 ( وال ) - تنظم الهيئة العامة للثقافة

والإعلام والمجتمع المدني بالتعاون مع الجمعية الليبية لأصدقاء اللغة

العربية يوم الغد الاثنين بمركز وهبي البوري الثقافي ببنغازي أمسية شعرية

بمناسبة ذكري رحيل الشاعر والاذيب والاذاعي محمد المهدي .

وسيشارك في هذه الامسية الثقافية التي ستنظم تحت شعار((وابحر الحب))

بمركز وهبي البوري الثقافي على تمام الساعة الرابعة والنصف مساء حشد من

المثقفين والادباء والصحفيين وأحباء اللغة العربية ومنتسبو الجمعية

الليبية لأصدقاء اللغة العربية وجمعية نداء بنغازي. .

...( وال- بنغازي ) ...