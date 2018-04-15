الصين تحث الأطراف المعنية بالقضية السورية حلهاعن طريق الحوار والتفاوض .





بكين 15 ابريل 2018 (وال) - حثت الصين الأطراف المعنية بالقضية

السورية على العودة إلى القانون الدولي وحل القضية عن طريق الحوار

والمفاوضات.

وقالت " هوا تشون يينغ" المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية أمس السبت

عندما تم سؤالها عن تعليق الصين على الضربات العسكرية التي شنتها

الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضد سوريا، إن الصين تعارض استخدام

القوة في العلاقات الدولية وحثت على احترام سيادة الدول الأخرى

واستقلالها وسلامة أراضيها.

وأضافت "هوا " أن "أي عمل عسكري أحادي يتخطى مجلس الأمن يكون متناقضا مع

هدف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وينتهك مبادئ القانون الدولي والقواعد

الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية وسيؤدي إلى تعقيد القضية السورية."

واستطردت المتحدثة أن الصين حثت الأطراف المعنية على العودة إلى اطار

القانون الدولي وحل القضية من خلال الحوار والمفاوضات.

وتعتقد الصين أن التسوية السياسية هي الطريق الوحيد المتاح لحل القضية

السورية، ويتعين على الأطراف المعنية في المجتمع الدولي الاستمرار في دعم

دور الأمم المتحدة كقناة رئيسية للوساطة وبذل جهود صارمة لتسهيل التسوية

الأخيرة للقضية السورية.

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