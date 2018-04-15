أبو الغيط يعرب عن انزعاجه إزاء استمرار تفاقم الأزمة السورية.





الدمام 15 أبريل 2018 (وال) - أعرب "أحمد أبو الغيط " أمين عام جامعة

الدول العربية عن أسفه إزاء استمرار تفاقم الأزمة السورية.

وقال " ابوالغيط "في تصريحات له من الدمام بالسعودية عقب الضربات

العسكرية التي استهدفت بعض المواقع السورية أمس إن " أحداً لم يكن يرغب

في أن تصل الأمور إلى هذه النقطة ، فكافة الأطراف المتداخلة في الأزمة،

وفي مقدمتها النظام السوري، تتحمل نصيباً من المسئولية عن تدهور الوضع ،

مؤكدا أن استخدام السلاح الكيماوي المجرم والمدان دولياً ضد المدنيين

هوأمر لا يمكن القبول به اوالتسامح معه ".

وجدد " ابوالغيط" دعوته إلى ضرورة حل سياسي مستدام للأزمة السورية من

خلال عمل جاد يكون للعرب اسهام رئيسي فيه.

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