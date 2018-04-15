أبو الغيط يعرب عن انزعاجه إزاء استمرار تفاقم الأزمة السورية.
الأحد ، 15- 04- 2018 - 11:28:00
الدمام 15 أبريل 2018 (وال) - أعرب "أحمد أبو الغيط " أمين عام جامعة
الدول العربية عن أسفه إزاء استمرار تفاقم الأزمة السورية.
وقال " ابوالغيط "في تصريحات له من الدمام بالسعودية عقب الضربات
العسكرية التي استهدفت بعض المواقع السورية أمس إن " أحداً لم يكن يرغب
في أن تصل الأمور إلى هذه النقطة ، فكافة الأطراف المتداخلة في الأزمة،
وفي مقدمتها النظام السوري، تتحمل نصيباً من المسئولية عن تدهور الوضع ،
مؤكدا أن استخدام السلاح الكيماوي المجرم والمدان دولياً ضد المدنيين
هوأمر لا يمكن القبول به اوالتسامح معه ".
وجدد " ابوالغيط" دعوته إلى ضرورة حل سياسي مستدام للأزمة السورية من
خلال عمل جاد يكون للعرب اسهام رئيسي فيه.
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