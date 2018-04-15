تعزيز الخدمات الصحية الأولية بإشراف الاتحاد الأوروبي في مدينة بنغازي.





بنغازي 15 أبريل 2018 (وال ) - عقد اجتماع بالمركز الصحي رأس

اعبيدة بمدينة بنغازي خصص لتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية في بنغازي

بإشراف الاتحاد الأوربي .

وتم خلال هذا الاجتماع الذي ضم مسئولو قطاع الصحة ورئيس بعثة الاتحاد

الأوروبي الدكتور عصام مناع تعزيز افاق التعاون الثنائي وتنظيم دورات

تدريبية للاطباء والاطباء المساعدين وعناصر التمريض، بهدف الرفع من

الكفاءة ومستوي الوعي الطبي الخدمي.

وتشمل الدورات مرض السكرى، وضغط الدم والجهاز التنفسي، بهدف توحيد

الإجراءات العلمية للأطباء داخل المراكز الرعاية الأولية والتعامل مع هذه

الإمراض وفقا للمعايير العالمية التي تم إقرارها من منظمة الصحة العالمية

والاتحاد الأوروبي .

وقالت الدكتورة ( زكية بالخير) أحد المشاركين ببرنامج تعزيز النظام

الصحي في ليبيا بإشراف الاتحاد الأوروبي إن اللقاء استهدف الأطباء وطاقم

التمريض من ثلاثة عيادات على مستوى بنغازي، وهي عيادة بوعطني، رأس عبيدة،

والمركز الصحي الفويهات.

وسيشارك في الدورات 15 طبيب من هذه العيادات بمعدل 5 أطباء من كل

عيادة، وتم اختيار 21، من طاقم التمريض وبمعدل 7 من كل عيادة .

وأضافت إن في هذا البرنامج سيكون التركيز فيه على ثلاثة أمراض رئيسية

غير المعدية، وهي السكري، والضغط وأمراض القلب، وأمراض الجهاز التنفسي.

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