السراج يستقبل في الدمام رئيس البرلمان العربي .





الدمام 15 أبريل 2018 (وال)- استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني ( فائز السراج ) مساء السبت بمدينة الدمام على هامش

اجتماعات القمة العربية رئيس البرلمان العربي الدكتور " مشعل بن فهم

السلمي" .

وتناول الاجتماع خطة تحرك البرلمان العربي لمواجهة التحديات الكبرى التي

يمر بها العالم العربي، والمخاطر التي يتعرض لها الأمن القومي العربي.

وأكد السراج ورئيس البرلمان العربي على اهمية انعقاد القمة العربية في ظل

هذه الظروف الصعبة ، وأن المخرج مما يتعرض له العالم العربي من ازمات هو

التضامن العربي.

هذا وتفتتح اليوم الأحد اجتماعات القمة العربية ويتصدر جدول أعمالها

القضية الفلسطينية وملف القدس ، بالإضافة إلى الأوضاع في سوريا وليبيا

واليمن وملف مكافحة الإرهاب.

...( وال ) ...