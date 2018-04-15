سلة النصر تعود للصدارة بعد فوزها على متصدر مرحلة الذهاب الاهلي طرابلس.





بنغازى 15 أبريل 2018م ..( وال ) - تصدر فريق النصر لكرة السلة

منافسات بطولة ليبيا لكرة السلة (دوري التتويج) التي انطلقت بمجمع سليمان

الضراط بالمدينة الرياضية بنغازي .

حيث حسم فريق النصر الاول لكرة السلة مباراته مع متصدر مرحلة الذهاب

الاهلي طرابلس في اخر ثواني اللقاء في مباراة كانت الاصعب وشهدت منافسة

بين قطبي السلة ومتصدري المجموعة الاولى والثانية النصر والاهلي طرابلس .

ومنذ البداية شهد اللقاء تنافساً وتباين في مستوى الفريقين و تقدمت سلة

الاهلي طرابلس وانهت الربع الاول بتقدما بنتيجة (18-12) وانتهى الربع

الثاني بنتيجة (31/27) لصالح الاهلي طرابلس بواقع (15/13) للنصر الذي قلص

الفارق .

اما الربع الثالث وبعد الاستماع اللاعبين لتوجهات المدرب "طارق سليم "

ظَهَر الفريق بالشكل المطلوب مع اصرار لاعبيه الى العودة بالنتيجة مع

تكتيكات واضحه وتركيز اكثر وانهوا الربع بنتيجةً (45-43) وبواقع 18 سله

للنصر و12 سلة للاهلى في الربع الثالث.

ومع تقارب النتيجة كانت اخر عشر دقائق من اصعب اللاحظات على الفريقين

واصر كل فريق على الظفر بنتيجة المباراة الا انا صافرة الساعة توقفت في

اخر جزء من الثانية المخصصه للمباراه لتعلن عن فوز النصر بنتيجة (63-62)

وبفترق نقطة واحده وبواقع 19 نقطة للنصر و18 للاهلي طرابلس في الربع

الاخير.

وبهذا الفوز يعود النصر إلى الصدارة مع الاهلي والاتحاد برصيد من النقاط

10 من 4 فوز وخسارة واحده لكلا الفرق الثلاثة.

يذكر ان المباريات التي جرت أمس هي الاخيرة في مرحلة الذهاب ، وستكون

مرحلة الاياب في مدينة طرابلس .

...( وال ) ...