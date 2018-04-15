نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل ليبيا .
الأحد ، 15- 04- 2018 - 11:00:00
طرابلس 15 أبريل 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على
ساحل ليبيا اليوم الأحد، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز
الوطني للأرصاد الجوية .
* الساحل من رأس اجدير إلى سرت.
" - السماء قليلة السحب تتكاثر هذه الليلة خاصة على ساحل مصراتة مع
احتمال سقوط أمطار متفرقة.
" - الريح شرقي إلى شلوق يتحول تدريجيا يوم الغد إلى شرش سرعته
مابين (10-20)عقدة يصل نهار اليوم إلى (25) عقدة على الساحل من زوارة إلى
مصراتة.
" -إرتفاع الموج يتراوح ما بين )0.50-2.25) متر.
" - البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب.
" - درجة حرارة سطح البحر مابين (14- 16) درجة مئوية.
" - الرؤيـة ضعيفة الى متوسطة هذا اليوم بسبب الاتربة المثارة
وتكون جيدة يوم الغد.
* الساحل من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى.
" - السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.
" - الريح شلوق إلى برانى سرعته مابين (05 - 20) عقدة وتصل مساء
اليوم إلى (25) عقدة على الجبل الاخضر ويوم الغد على أغلب الساحل ، وعلى
ساحل بنغازى.
" - إرتفاع الموج يتراوح مابين (0.50 - 1.75) متر.
" - البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب.
" - درجة حرارة سطح البحر مابين (13- 15) درجة مئوية.
" - الرؤيـة جيدة الى متوسطة وتكون ضعيفة احيانا يوم الغد.
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