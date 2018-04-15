نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل ليبيا .





طرابلس 15 أبريل 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على

ساحل ليبيا اليوم الأحد، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز

الوطني للأرصاد الجوية .



* الساحل من رأس اجدير إلى سرت.

" - السماء قليلة السحب تتكاثر هذه الليلة خاصة على ساحل مصراتة مع

احتمال سقوط أمطار متفرقة.

" - الريح شرقي إلى شلوق يتحول تدريجيا يوم الغد إلى شرش سرعته

مابين (10-20)عقدة يصل نهار اليوم إلى (25) عقدة على الساحل من زوارة إلى

مصراتة.

" -إرتفاع الموج يتراوح ما بين )0.50-2.25) متر.

" - البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب.

" - درجة حرارة سطح البحر مابين (14- 16) درجة مئوية.

" - الرؤيـة ضعيفة الى متوسطة هذا اليوم بسبب الاتربة المثارة

وتكون جيدة يوم الغد.



* الساحل من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى.

" - السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.

" - الريح شلوق إلى برانى سرعته مابين (05 - 20) عقدة وتصل مساء

اليوم إلى (25) عقدة على الجبل الاخضر ويوم الغد على أغلب الساحل ، وعلى

ساحل بنغازى.

" - إرتفاع الموج يتراوح مابين (0.50 - 1.75) متر.

" - البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب.

" - درجة حرارة سطح البحر مابين (13- 15) درجة مئوية.

" - الرؤيـة جيدة الى متوسطة وتكون ضعيفة احيانا يوم الغد.

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