قوات الاحتلال تعتقل سبعة فلسطينيين من محافظة الخليل.





الخليل 15 ابريل 2018 (وال) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم

الاحد ، سبعة فلسطينيين من محافظة الخليل،، وسط مواجهات في مخيم العروب

شمالا، أسفرت عن إصابة العشرات بحالات اختناق.

وقالت مصادر أمنية ومحلية وشهود عيان في الخليل"، إن قوات الاحتلال

اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من مدينة الخليل، ومواطن فلسطيني من بلدة بني

نعيم شرقا، إضافة إلى فلسطينيين أحدهما أسير محرر من بلدة دورا جنوبا

ومواطن فلسطيني آخر من مخيم العروب شمالا.

...(وال) ...