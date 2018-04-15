الرئيس اليمني يلتقي المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط بالسعودية .







الرياض 15 أبريل 2018 ( وال) - التقى الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي،

المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق ‏الأوسط نائب وزير الخارجية

ميخائيل بوغدانوف.‏

وجرى خلال اللقاء الذي عُقد على هامش أعمال القمة العربية الـ 29

المنعقدة بمدينة الظهران ‏بالمملكة العربية السعودية، مناقشة جملة من

القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك ‏ومنها ما يتصل بالأوضاع في

اليمن والتطورات العامة في المنطقة.‏

وقال الرئيس اليمني، خلال اللقاء إن بلاده تمر اليوم بعملية تحول ومرحلة

صعبه تتطلب دعم ومساندة ‏المجتمع الدولي له لمواجهة الانقلاب وأدواته

وأجندته الدخيلة على اليمن والمنطقة.‏

من جانبه أشار المبعوث الروسي إلى أن لقائه مع الرئيس اليمني يأتي في

إطار التشاور وتبادل الآراء ‏والأفكار البناءة التي يرجى منها استقرار

اليمن وعودة الأمن والسلام لشعبه.‏

‏ وأكد بوغدانوف، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية- استعداد روسيا

لأي دور يخدم السلام في ‏اليمن وأمنه واستقراره.. مجدداً موقفها الداعم

له ولشرعيته الدستورية حتى تحقيق أهدافه ‏وتطلعاته.‏

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