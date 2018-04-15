الرئيس اليمني يلتقي المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط بالسعودية .الأحد ، 15-04-2018 - 11:03:00




الرياض 15 أبريل 2018 ( وال) - التقى الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي،
المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق ‏الأوسط نائب وزير الخارجية
ميخائيل بوغدانوف.‏
وجرى خلال اللقاء الذي عُقد على هامش أعمال القمة العربية الـ 29
المنعقدة بمدينة الظهران ‏بالمملكة العربية السعودية، مناقشة جملة من
القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك ‏ومنها ما يتصل بالأوضاع في
اليمن والتطورات العامة في المنطقة.‏
وقال الرئيس اليمني، خلال اللقاء إن بلاده تمر اليوم بعملية تحول ومرحلة
صعبه تتطلب دعم ومساندة ‏المجتمع الدولي له لمواجهة الانقلاب وأدواته
وأجندته الدخيلة على اليمن والمنطقة.‏
من جانبه أشار المبعوث الروسي إلى أن لقائه مع الرئيس اليمني يأتي في
إطار التشاور وتبادل الآراء ‏والأفكار البناءة التي يرجى منها استقرار
اليمن وعودة الأمن والسلام لشعبه.‏
‏ وأكد بوغدانوف، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية- استعداد روسيا
لأي دور يخدم السلام في ‏اليمن وأمنه واستقراره.. مجدداً موقفها الداعم
له ولشرعيته الدستورية حتى تحقيق أهدافه ‏وتطلعاته.‏
...(وال) ...

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