جهاز الشرطة السياحية يعلن أنه لم يسجل أي حادثة بخصوص سرقة الاثار وأنه يقوم باداء مهامه على اكمل وجه رغم قلة الامكانيات .





طرابلس 15 أبريل 2018 ( وال ) - أعلن جهاز الشرطة السياحية وحماية

الاثار أن ما تزخر به بلادنا من معالم وأثار ومدن سياحية لم تتعرض للسرقة

وأن الجهاز لم يسجل أي حادثة بالخصوص ويقوم باداء مهامه على اكمل وجه رغم

قلة الامكانيات .

وأضافت وزارة السياحة عبر موقعها : أن جهاز الشرطة السياحية وحماية

الاثار لم يسجل اي واقعة سرقة او تهريب خلال هذه السنوات .. وأن ما

نشرته بعض وسائل الاعلام مؤخرا بخصوص القبض على اشخاص خارج ليبيا بحوزتهم

قطع اثرية مهربة من ليبيا ربما تكون القطع مقلدة ومعرفتها تحتاج إلى خبير

متخصص .. أو ربما استخرجت القطع بالمصادفة اثناء الحفر ولا يتم الابلاغ

عنها وقد تكون مسروقة بعد التنقيب والنبش في مواقع غير محروسة من قبل

جهاز الشرطة السياحية.

ويذكر أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق كان قد أصدر قرارا بتنظيم

الهيئة العامة للسياحة ودورها في تنمية وتطوير قطاع السياحة للمساهمة في

دعم الاقتصاد الوطني وترسيخ الترابط الإجتماعي بين أفراد المجتمع الليبي

وتعزيز ودعم التعاون والصلات الإنسانية مع شعوب العالم.

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