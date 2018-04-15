هجوم على قاعدتين لفرنسا والأمم المتحدة في مدينة تمبكتو بمالي.





باماكو 15 ابريل 2018 (وال) - أعلنت السلطات في مالي أن متشددين فجروا

سيارتين مفخختين وأطلقوا عشرات الصواريخ على قاعدتين لفرنسا والأمم

المتحدة في مدينة تمبكتو بشمال مالي امس السبت ، ما أدى إلى مقتل جندي

وإصابة آخرين.

وقالت الحكومة المالية في بيان " إن إرهابيين يعتمرون خوذا زرقاء على

متن سيارتين محملتين بالمتفجرات إحداهما بألوان جيش مالي والأخرى مكتوب

عليها الأمم المتحدة حاولوا اختراق هذه المعسكرات ".



وأكدت بعثة الأمم المتحدة أن الهجوم أسفر عن مقتل جندي من قوات الأمم

المتحدة لحفظ السلام .

يذكر أن سبعة من قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة قتلوا في

مالي منذ بداية العام .

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