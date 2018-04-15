الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.





طرابلس 15 أبريل 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا

خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الأحد ، وفقاً للنشرة

الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



ملخص عام..

طقس متقلب على أغلب مناطق شمال شرق ليبيا مصحوب برياح جنوبية نشطة السرعة

مثيرة للأتربة والغبار ، وإرتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بينما تكون

معتدلة على مناطق الشمال الغربي .



* رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.

السماء قليلة السحب تتكاثر على بعض المناطق مع احتمال بسيط لسقوط أمطار

خفيفة هذا اليوم على سرت وابونجيم ومتفرقة ، والرياح جنوبية غربية معتدلة

إلى نشطة السرعة أحياناً مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في

الرؤية الافقية ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (23-29) درجة مئوية

وتصل إلى (33)درجة على أبونجيم , تتحول الرياح مساءا إلى غربية فشمالية

غربية معتدلة السرعة مع تحسن في الرؤية الافقية .



* بن جواد - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده.

السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً هذا اليوم على الخليج مع احتمال سقوط

أمطار خفيفة تشمل يوم الغد أغلب المناطق الساحلية وبعض الدواخل والرياح

جنوبية شرقية نشطة إلى قوية السرعة خاصة على الساحل تصل سرعتها

إلى(60)كم/ساعة مثيرة للأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الافقية ، ودرجات

الحرارة القصـوى تتـراوح مابين(38-45) درجـــة مئويــــة ولاتتجاوز ( 33)

درجة على الخليج واقصى الساحل, تتحول الرياح تدريجياً إلى شمالية غربية

مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة .



*الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة.

السماء قليلة السحب تتكاثر على مناطق الجفرة مع احتمال سقوط أمطار خفيفة

ومتفرقة ، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في

إثارة الأتربة والرمال وهبوط في الرؤية الأفقية ودرجات الحرارة القصوى

تتراوح مابين ومابين (30-35) درجة ولاتتجاوز (25) درجة مئوية على غدامس

والحمادة, تتحول الرياح من مساء اليوم إلى غربية فشمالية غربية معتدلة

السرعة .



* الكفرة - تازربو - السرير.

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية معتدلة

السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (40 -44) درجة مئوية تتحول

الرياح يوم الغد إلى شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة السرعة مع انخفاض

في درجات الحرارة .

....( وال ) ..