بحث إستعدادات إعادة تشغيل مصانع شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز .





طرابلس 15 ابريل 2018 ( وال ) - بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية

للنفط المهندس مصطفى صنع الله استعدادات إعادة تشغيل مصنعي الإيثلين

والبولي إيثلين التابعين لشركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز .

جاء ذلك خلال اجتماع " صنع الله " أمس السبت مع " ناجي محمد احفاف "

رئيس لجنة إدارة الشركة .

وتدارس الاجتماع نشاط الشركة والمشاكل والصعوبات التي تواجه سير

أعمالها ، والصعوبات التي تعاني منها في ظل الوضع الراهن واستعراض الجهود

المبذولة من إدارة الشركة والعاملين بها من أجل الاستمرار في العمل

بالرغم من التحديات المالية نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد

.

وتم التطرق إلى أعمال الصيانة بمصانع الشركة والمرافق التابعة لها

والحالة الفنية لمخازن الشركة وقطع الغيار ، وعمليات التشغيل والحلول

الكفيلة لسير نشاط الشركة بالشكل المطلوب .

...(وال)...









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