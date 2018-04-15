لاعب السلة بفريق الاتحاد يعتذر لمشجعى فريق النصر.





بنغازى 15 أبريل 2018م ( وال ) - شهدت مباراة فريق النصر مع الاهلي

طرابلس يوم أمس تقديم لاعب الاتحاد "عبدالقادر رزق" اعتذاره لجماهير

النصر لما بدر منه خلال مباراته فريقه مع النصر وهذا يؤكد الروح الرياضية

لهذا اللاعب .

حيث قدم اللاعب باقة ورد للفريق الفتي لفريق النصر من مدرب ولاعبين

وادارة ، وللجمهور الذي بدوره قبل هذا الاعتذار بالتحية والتصفيق له .

يذكر ان اللاعب تم معاقبته بالايقاف 8 مباريات ..وعوقب جمهورالنصر

بالحرمان من حضور مباراتين على اثر هذه الحادثة.

.. (وال بنغازى)... .