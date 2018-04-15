‏وزارة التعليم تجتمع برئيس ومدراء ادارات جامعة صبراته.

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طرابلس 15 ابريل 2018 ( وال ) - عقد اجتماع بجامعة صبراته ضم رئيس

وأعضاء مكتب المتابعة وتقييم الأداء بوزارة التعليم ورئيس جامعة صبراتة

الدكتور "عزالدين كاموكا" ومدراء إدارات أعضاء هيئة التدريس والدراسات

العليا والتعاون الدولي ومكتب الجودة بجامعة صبراتة.

وتناول الاجتماع التنسيق المشترك للدفع بالعملية التربوية وبرامج

وخطة العمل والأنشطة والأعمال التي قاموا بتنفيذها خلال هذا العام ، ونشر

ثقافة الجودة بكافة كليات الجامعة بما يساهم في الارتقاء بمستوى عملها

وأدائها.

وأكد الدكتور "فؤاد العرومي" من مكتب المتابعة وتقييم الأداء

بالوزارة على ضرورة الالتزام بالخطة الاستراتيجية للجامعة والعمل على

حلحلة كافة المعوقات والمشاكل التي تحول دون تطبيق تلك الخطة والبرنامج

المعد لذلك.

يذكر أن مكتب المتابعة وتقييم الأداء بوزارة التعليم عقد سلسلة من

الاجتماعات مع الجامعات والمعاهد ومراقبات التعليم بالبلديات بهدف

التواصل والمتابعة لعمل المؤسسات التعليمية والوقوف على الصعاب والعراقيل

التي تواجهها ووضع الحلول المناسبة لها.

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