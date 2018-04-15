‏وزارة التعليم تنظم ورشة عمل تعريفية ببلدية غريان حول آلية وبرامج عملها .



طرابلس 15 ابريل 2018 ( وال ) - نظمت وزارة التعليم ورشة عمل تعريفية

ببلدية غريان حول آلية وبرامج عملها وتواصلها مع مراقبات التعليم

بالبلديات والجامعات.

وشارك في ورشة العمل مراقب التعليم ببلدية غريان ورئيس جامعة غريان

وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة و مديري الإدارات والمكاتب والمعلمين

بمراقبة التعليم ، ومديرة إدارة الدعم والإرشاد النفسي بوزارة التعليم "

نادية البكوش " ومديرة إدارة الموارد البشرية بالوزارة الدكتورة " أمال

لابا " ومديرة مكتب دعم وتمكين المرأة بالوزارة" أمال المالطي " .

وتناولت ورشة العمل بالشرح والتوضيح آلية وبرامج عمل المكاتب الجديدة

بالوزارة والمهام المنوطة بها في قطاع التعليم،بما يساهم في الرفع من

وتيرة العمل بهذه الإدارات والمكاتب التي استحدثت مؤخراً بالوزارة .

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