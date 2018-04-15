‏وزارة التعليم تبحث مع صندوق الأمم المتحدة للسكان سبل التعاون المشترك .





طرابلس 15 ابريل 2018 ( وال ) - ناقشت مديرة مكتب دعم وتمكين المرأة

بوزارة التعليم مع صندوق الأمم المتحدة للسكان سبل التعاون المشترك فيما

يخص برامج عمل شريحة المرأة بالقطاع.

وأفاد موقع وزارة التعليم : أن مديرة مكتب دعم وتمكين المرأة بوزارة

التعليم "أمال المالطي " ناقشت مع وفد من صندوق الأمم المتحدة للسكان

سبل التعاون المشترك بين الجانبين في دعم عمل المرأة بقطاع التعليم

بمختلف الأنشطة والبرامج التعليمية.

كما تم خلال الاجتماع الذي حضرته مدير إدارة الموارد البشرية بالوزارة

الدكتورة " أمال لابا " ورئيس قسم الهيئات والمنظمات بمكتب التعاون

الدولي بالوزارة الدكتور "طه الهاشمي، استعراض برنامج عمل الصندوق

والمشاريع المستهدفة لدعم المراة في هذا الشأن.

ومقترح برنامج عمل مشترك وعقد لقاءات للتنسيق والتعاون في مشاريع

مستقبلية بالخصوص.

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