المنتخب الوطني للناشئين يلتقي اليوم منتخب الجزائر ضمن بطولة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم.الأحد ، 15-04-2018 - 08:51:00



طرابلس 15 أبريل 2018 (وال)- يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم للناشئين
(تحت 15 عامًا) اليوم الأحد مع نظيره المنتخب الجزائر بمدينة تلسمان
الجزائرية، في مباراته الثانية ضمن منافسات بطولة اتحاد شمال أفريقيا
لكرة القدم للناشئين .
وكان المنتخب الوطني قد فاز في مباراته الأولى على المنتخب التونسي
بنتيجة 3-1 ويكفي المنتخب الوطني التعادل بأي نتيجة حتى يتوج بهذه
البطولة.
يشار إلى أن المنتخب الجزائري فاز هو الآخر على منتخب تونس بنتيجة
هدفين مقابل هدف.
...(وال)...

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