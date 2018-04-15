المنتخب الوطني للناشئين يلتقي اليوم منتخب الجزائر ضمن بطولة
اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم.
الأحد ، 15- 04- 2018 - 08:51:00
طرابلس 15 أبريل 2018 (وال)- يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم للناشئين
(تحت 15 عامًا) اليوم الأحد مع نظيره المنتخب الجزائر بمدينة تلسمان
الجزائرية، في مباراته الثانية ضمن منافسات بطولة اتحاد شمال أفريقيا
لكرة القدم للناشئين .
وكان المنتخب الوطني قد فاز في مباراته الأولى على المنتخب التونسي
بنتيجة 3-1 ويكفي المنتخب الوطني التعادل بأي نتيجة حتى يتوج بهذه
البطولة.
يشار إلى أن المنتخب الجزائري فاز هو الآخر على منتخب تونس بنتيجة
هدفين مقابل هدف.
...(وال)...