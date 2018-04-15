المنتخب الوطني للناشئين يلتقي اليوم منتخب الجزائر ضمن بطولة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم.





طرابلس 15 أبريل 2018 (وال)- يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم للناشئين

(تحت 15 عامًا) اليوم الأحد مع نظيره المنتخب الجزائر بمدينة تلسمان

الجزائرية، في مباراته الثانية ضمن منافسات بطولة اتحاد شمال أفريقيا

لكرة القدم للناشئين .

وكان المنتخب الوطني قد فاز في مباراته الأولى على المنتخب التونسي

بنتيجة 3-1 ويكفي المنتخب الوطني التعادل بأي نتيجة حتى يتوج بهذه

البطولة.

يشار إلى أن المنتخب الجزائري فاز هو الآخر على منتخب تونس بنتيجة

هدفين مقابل هدف.

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