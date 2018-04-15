انطلاق منافسات بطولة ليبيا للكرة الطائرة.





طرابلس 15 أبريل 2018 (وال)- تنطلق اليوم الأحد بمدينة البيضاء منافسات

المرحلة الأولى لسداسي تتويج الكرة الطائرة، الذي سيقام بنظام التجمع

بمشاركة فرق اندية الأهلي بنغازي والنصر والسويحلي والاتحاد المصراتي

والأهلي طرابلس والجزيرة.

الفرق الحاصلة على التراتيب الأربعة الأولى ستشارك بنقاطها المتحصلة

عليها في المرحلة الثانية للتتويج التي ستقام بصالة غريان بداية من 23

أبريل الجاري، والفريق المتحصل على أكثر نقاطا من التجمعين سيتوج ببطولة

ليبيا للكرة الطائرة لهذا الموسم.

وسيشهد انطلاق المنافسات اليوم الأحد إقامة ثلاث مباريات حيث يلتقي

الجزيرة مع الأهلي طرابلس، والنصر مع السويحلي، والأهلي بنغازي يواجه

الاتحاد المصراتي.

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