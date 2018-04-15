رئيس المجلس الرئاسي يجري محادثات مع الرئيس المصري على هامش اجتماعات القمة العربية .





الدمام 15 أبريل 2018 ( وال )- التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني " فائز السراج " مساء امس السبت الرئيس " عبد الفتاح

السيسى " رئيس جمهورية مصر العربية على هامش اجتماعات القمة العربية التي

تستضيفها المملكة العربية السعودية .

وبحث اللقاء مستجدات الوضع في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين

البلدين الشقيقين .

وحضر الاجتماع وزير الخارجية " محمد سيالة " والمستشار السياسي

للرئيس " طاهر السني " والمستشار الإعلامي " حسن الهوني " وعن الجانب

المصري وزير الخارجية " سامح شكري " وعدد من كبار المسؤولين المصريين .

ورحب " السيسي " في بداية اللقاء بالرئيس السراج ، مؤكدًا على عُمق

العلاقات التي تجمع بين مصر وليبيا، موضحاً أن الهدف الوحيد الذي تسعى

مصر إلى تحقيقه هو ضمان أمن واستقرار ليبيا والحفاظ على سيادتها ووحدة

أراضيها.

وأشاد " السيسي " بما تم إنجازه حتى الآن من خطوات لتوحيد المؤسسة

العسكرية الليبية خلال الاجتماعات التي ترعاها القاهرة.

وتطرق في حديثه على أهمية إجراء الانتخابات واحترام المسار الديمقراطي

والدستوري كحل نهائي للأزمة الليبية.

من جانبه أكد رئيس المجلس الرئاسي " فائز السراج " على العلاقات الخاصة

التي تربط ليبيا ومصر التي تدعمها روابط تاريخية واجتماعية وثقافية.

وأعرب " السراج " عن تقديره للجهود المصرية من أجل تحقيق الأمن

والاستقرار في ليبيا، والحفاظ على سلامتها ووحدة أراضيها.

وقدم الشكر لمصر على دورها في رعاية اجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية

الليبية ، مؤكداً على أهمية التعاون المشترك في مكافحة الإرهاب الذي يهدد

البلدين والمنطقة.

وتحدث عن المسار الديمقراطي في ليبيا والذي يحتاج الى قاعدة دستورية

متينة حتى تنتهي المراحل الانتقالية وتصل البلاد إلى حالة الاستقرار

الامني والسياسي.

واتفق الجانبان على استكمال عمل اللجنة الليبية المصرية العليا بعد

شهر رمضان المبارك لوضع أسس لتطوير التعاون في مختلف المجالات .

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