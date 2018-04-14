تأجيل مباريات الدوري الممتاز (المجموعة الرابعة) التي كانت مقررة اليوم.





طرابلس 14 أبريل 2018 (وال)- أجلت لجنة المسابقات بالاتحاد العام لكرة

القدم مباريات المجموعة الرابعة من الدوري الممتاز لكرة القدم، والتي

كانت مقررة مساء اليوم السبت، بسبب احتجاجات فرق هذه المجموعة على تغيير

مواعيد مبارياتها وكذلك الملاعب.

وذكرت الصفحة الرسمية للاتحاد العام لكرة القدم أن لجنة المسابقات ستعقد

يوم الاثنين القادم اجتماعا مع الفرق الستة بمقر الاتحاد الساعة الحادية

عشرة صباحا لتحديد موعد جديد باتفاق الفرق الستة، والتي ستكون قبل نهاية

هذا الأسبوع، حسب الصفحة الرسمية للاتحاد.

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