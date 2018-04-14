مباريات الدور ربع النهائي لكأس ليبيا لكرة القدم.





طرابلس 14 أبريل 2018 (وال)- أكمل فريق خليج سرت عقد الواصلين للدور ربع

النهائي بعد فوزه على فريق الاتحاد المصراتي بهدف دون مقابل في المباراة

التي أقيمت بملعب مدينة المرج يوم الخميس الماضي.

وكانت فرق أهلي طرابلس وأهلي بنغازي والاتحاد والهلال والمحلة والخمس

والأخضر قد تأهلت للدور ربع النهائي .

وستشهد مباريات الدور ربع النهائي من كأس ليبيا مواجهات قوية حيث يلتقي

فريق أهلي طرابلس مع المحلة والفائز في هذه المباراة سيلتقي الفائز من

مباراة الاتحاد والأخضر في الدور نصف النهائي.

وسيلتقي أهلي بنغازي مع الهلال في دربي مدينة بنغازي والفائز من هذه

المباراة سيلتقي الفائز من مباراة الخمس وخليج سرت في الدور نصف النهائي.

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