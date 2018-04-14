مدينة البيضاء تحتضن بطولة ليبيا للكرة الطائرة.السبت ، 14-04-2018 - 20:35:00



طرابلس 14 أبريل 2018 (وال)- تحتضن مدينة البيضاء يوم غد الأحد المرحلة
الأولى لسداسي تتويج الكرة الطائرة، والذي سيقام بنظام التجمع بمشاركة
فرق الأهلي بنغازي والنصر والسويحلي والاتحاد المصراتي والأهلي طرابلس
والجزيرة.
الفرق الحاصلة على التراتيب الأربعة الأولى ستشارك بنقاطها المتحصلة
عليها في المرحلة الثانية للتتويج التي ستقام بصالة غريان بداية من 23
أبريل الجاري، والفريق المتحصل على أكثر نقاطا من التجمعين سيتوج ببطولة
ليبيا للكرة الطائرة لهذا الموسم.
وسيشهد الافتتاح الأحد إقامة ثلاث مباريات حيث يلتقي الجزيرة الأهلي
طرابلس، والنصر مع السويحلي، والأهلي بنغازي يواجه الاتحاد المصراتي.
...(وال)...

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