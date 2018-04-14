المنتخب الوطني للناشئين يلتقي الجزائر غدا في بطولة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم.





طرابلس 14 أبريل 2018 (وال)- يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم للناشئين

(تحت 15 عامًا) يوم غد الأحد مع نظيره المنتخب الجزائري على أرضية ملعب

العقيد لطفي بمدينة تلسمان الجزائرية، في مباراته الثانية ضمن منافسات

بطولة اتحاد شمال أفريقيا.

وكان المنتخب الوطني قد فاز في مباراته الأولى على المنتخب التونسي

بنتيجة 3-1 ويكفي المنتخب الوطني التعادل بأي نتيجة حتى يتوج بهذه

البطولة.

يشار إلى أن المنتخب الجزائري قد فاز هو الآخر على منتخب تونس بنتيجة

هدفين مقابل هدف.

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