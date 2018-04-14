سيالة يعقد سلسلة من الاجتماعات على هامش اجتماعات وزراء الخارجية العرب تحضيرا للقمة العربية .السبت ، 14-04-2018 - 17:10:00

الرياض 14 ابريل 2018 (وال)- عقد وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة سلسلة من الاجتماعات على هامش الاجتماع الوزاري لوزراء الخارجية العرب تحضيرا للقمة العربية التي ستبدا اعمالها غدا الاحد بالسعودية .
فقد اجتمع السيد الوزبر مع وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية عادل الجبير ومع الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط ووزير خارجية تونس خميس الجهيناوي وابراهيم الغندور وزير خارجية السودان وابراهيم الجعفري وزير خارجية العراق ورياض المالكي وزير خارجية فلسطين .
كما اجتمع السيد الوزير مع غسان سلامة المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة الى ليبيا .
وتم خلال هذه الاجتماعات بحث الملف الليبي واخر التطورات السياسية على الساحة الليبية وصولا الى تحقيق الوفاق والمصالحة الوطنية والاستقرار السياسي .

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